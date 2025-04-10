Yarın Kar Yağışı Bekleniyor, Dikkat

ANKARA’DA YARIN KAR YAĞISI ETKİLİ OLACAK

Ankara’da yarın kar yağışı etkinliğini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nin sağladığı bilgilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışının, fırtınayla birlikte oluşması öngörülüyor. Öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışının, 5-15 santimetre arasında bir kar tabakası oluşturması bekleniyor.

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN UYARI

Beklenen kar yağışına dair Ankara Valiliği’nden bir bilgi aktarıldı. Açıklamada, “11 Nisan Cuma günü Ankara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yükseklerinde 80 km/saat) beklenmektedir.” denildi. Ayrıca, “Çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelerle yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadesi yer aldı. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sabah saat 06.00 ile akşam 21.00 arasında etkili olmasının beklenmesi vurgulandı.