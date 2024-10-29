“Yarış Otomobili İşçilerin Alanına Uçtu”

SANAYİ İŞÇİLERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Başakşehir’deki bir olayda, dükkanlarının önünde oturan sanayi işçileri ciddi bir tehlike atlattı. Yarış yapan bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek işçilerin oturduğu alana girdi. Kazada, 2 aracın arasında sıkışan 4 işçi hafif yaralar aldı. Feci kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Başakşehir Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Eski İstanbul Caddesi’ndeki oto tamirhanesinde çalışan işçiler, karşılarındaki boş arazide otururken, yarış yapan iki otomobilden biri sürücüsünün kontrolünden çıkarak işçilerin bulunduğu alana daldı. Bu çarpışmada dört işçi, iki aracın arasında kaldı ve hafif şekilde yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Kazada yaralanan işçilerden biri olan Arda Gümüş, “Bu cadde üzerinde özellikle akşam saatlerinde çok fazla kaza oluyor. Biz burada iş çıkışı oturuyorduk, yarışmaya başladılar. Sürücü önce önümüzden geçti, daha sonra geri döndü ve hakimiyetini kaybederek üzerimize geldi. Çekici üzerindeki araca bile hasar verdi, biz araçların arasında kaldık, canımızı zor kurtardık. Gözümü açtığımda bir far gördüm. Burada sürekli kazalar oluyor, ben kazanın olduğu gün muhtarı aradım ve ‘İBB’ye şikayet edin’ dedi. İBB’ye şikayet ediyoruz ama çözüm yok. Önceden burada kasis vardı, şimdi hepsini kaldırdılar. Burada ölümlü bir kaza oldu. Bir hanımefendi ve kızı okul dönüşünde hızlı bir aracın çarpması sonucunda çocuk komada kaldı ve yaşamını yitirdi. O kazaya da şahit olduk. Sürekli kaza oluyor burada ve buna rağmen hiçbir önlem alınmıyor. Can kolay bulunan bir şey değil” şeklinde konuştu.

AİLELERİN ENDİŞESİ

Öte yandan, kazadan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan dört işçinin tedavi sürecinin ardından taburcu olduğu bilgisi verildi. İşçilerin yaşadığı bu olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini bir kez daha gündeme getiriyor. Yarış yapan sürücüler ve buna dair önlemlerin alınması gereken bir konu haline geldi.