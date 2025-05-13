Yaş Çay Fiyatı Açıklandı! T.C. Tarım ve Orman

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI BELİRLENDİ

Karadeniz Bölgesi’ndeki tarım üreticileri için önemli bir gelişme yaşandı. 2024 yılı için yaş çay alım fiyatı netlik kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında geçerli olacak yaş çay bedelini 19 liradan yüzde 33.89 oranında artırarak 25.44 liraya çıkardı.

ÜRETİCİLER İÇİN YENİ FİYAT BELİRLENDİ

Çay kesim işlemlerinin tamamlanmasının ardından, tarım üreticilerinin alacağı tutar da bu değişimle birlikte belirlenmiş oldu. Bu yeni fiyat, yaş çay üreticileri açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.