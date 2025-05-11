Yaş Sınırı Memur Olmak İçin Geliyor

TBMM HAFTALIK ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

TBMM, haftalık çalışmalarına 13 Mayıs Salı günü giriş yapacak. Genel Kurul, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararlarına uygun biçimde hazırlanan bazı yasalar ve 375 sayılı KHK’de değişiklik öneren kanun teklifini görüşecek.

MEMUR OLMAK İÇİN YAŞ SINIRI UYGULANACAK

Teklif doğrultusunda, kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek alımlarda, mesleğe özel yarışma sınavına tabi olmak kaydıyla 35 yaş sınırı aranacak.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ YENİ DÜZENLEME

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilecek yeni bir uygulama getirilecek.

TRT’YE MAL TAHSİSİ YAPILACAK

Kamu idarelerine ait taşınmazlar ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin, TRT’nin görev ve faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla bedelsiz olarak tahsis edilmesi söz konusu olacak.

KOMİSYONLAR GÜNDEMİ BELİRLEYECEK

İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak gündemle ilgili konuları ele alacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, bazı kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik teklifi üzerinde değerlendirmeler yapacak. Bu teklife göre, hac ve umre seyahatlerine ilişkin tüm işlemler, her yıl hac mevsimi sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından denetlenecek.

RUHSAT HAKLARI İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Maden Kanunu ile Türk Petrol Kanunu çerçevesinde ruhsat sahibi olanların, tebligata esas KEP kullanma zorunluluğu olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere her 3 ayda bir 300 bin lira idari para cezası uygulanacak. MAPEG ve TENMAK’ın tüm varlıkları devlet malı sayılacak ve haczedilemeyecek. Ayrıca, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınıyla ilgili araştırma komisyonu, yangınla ilgili yetkilileri dinleyecek.

KİT KOMİSYONU GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDİYOR

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nda, 2021 ve 2022 yıllarına ait kurumların bilanço ve netice hesapları incelenecek. Bu hafta, Elektrik Üretim A.Ş, Türkiye Nükleer Enerji A.Ş, Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü, Nükleer Teknik Destek A.Ş, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş ve bağlı şirketleri ile Ziraat Bankası’nın bilanço ve hesapları masaya yatırılacak. Dilekçe Komisyonunda, itiraza uğrayan Başkanlık Divanı kararları değerlendirilecek. Ayrıca, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon, kamu denetçilerini dinleyecek. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ise yapılacak raporun içeriğini belirlemek için önerileri inceleyecek.

PARTİLER GRUP TOPLANTILARI DÜZENLEYECEK

Salı ve çarşamba günleri, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.