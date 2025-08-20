Yasa Dışı Bahis Hesapları Engellendi

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Yasa dışı bahis ve kumara ilişkin denetimler devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, bu konuya dair yeni bir adım attı. Tüketicileri canlı bahse katılmaya yönlendiren ve kumar oynamaya özendiren sosyal medya hesapları incelemeye alındı. Bakanlık, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı belirlenen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabının erişime engellendiğini bildirdi.

ADLİ SÜREÇLER BAŞLATILACAK

Ayrıca, erişime engel getirilen sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin sorumluları hakkında adli inceleme sürecinin işletilebilmesi için gerekli başvuruların ilgili kurumlar nezdinde yapılmasına karar verildi. Engellenen hesapların kimler olduğu ise açıklanmadı.