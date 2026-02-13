Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 12 Şüpheli Tutuklandı

Samsun’da yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan 17 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12’si, çıkarıldıkları hakimlik kararıyla tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YASADIŞI BAHİS OPERASYONU

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, toplam 18 şüphelinin yasa dışı bahis işlerinde yer aldığı tespit edildi. Bu kapsamda, 9 Şubat tarihinde Samsun, Kocaeli ve İstanbul illerinde düzenlenen operasyon ile 17 kişi gözaltına alınmıştı.