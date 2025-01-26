Yasa Dışı Bahisle Mücadelede 233 Bin Site Kapatıldı

YASA DIŞI BAHİS VE SANAL KUMARLA MÜCADELE

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında geçen yıl toplamda 233 bin internet sitesinin kapatılması için harekete geçti. Bakanlıktan elde edilen bilgilere göre, MPİ’nin yasa dışı bahis, sanal kumar ve izinsiz çekilişlerle ilgili mücadelesi devam ediyor. MPİ, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde bir izleme ve denetim sorumluluğu üstleniyor. Bu kapsamda, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri ile bu içeriklere reklam veren hesapları tespit ederek gerekli yasal süreçleri yürütüyor. 2023 yılında 168 bin 30, 2024 yılında ise 233 bin internet sitesine yönelik tespit yapılarak, bu sitelere erişim engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na ihbarda bulunuldu.

SİTELERİN MENŞEİ VE ENGELLEME FAALİYETLERİ

2024 yılında engellenen 233 bin yasa dışı sitenin %56’sının ABD kaynaklı olduğu, %17’sinin Ermenistan, %6’sının ise Hollanda menşeli olduğu belirlendi. Ayrıca, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatıldığı gerekçesiyle erişimi engellenen toplam 375 bin 367 internet sitesi ile 6 bin 731 tekil alan adı için geçen yıl Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Bu siteler, suçla mücadele çalışmalarında değerlendirilebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığına da bildirildi. Konuya dair yürütülen soruşturmalar ve adli süreçler titizlikle takip ediliyor.

İZİNSİZ ÇEKİLİŞLER HAKKINDA YAPILAN İŞLEMLER

Öte yandan, fiziki veya sanal ortamda Milli Piyango İdaresi’nden izin alınmadan gerçekleştirilen yasa dışı çekilişler hakkında da gerekli idari ve adli tedbirler alınıyor. Bu bağlamda, 2024 yılı içerisinde 286 izinsiz çekiliş ve uygulama ile ilgili olarak yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. İlgili kişi, işletme veya hesap sahiplerine yönelik yasal işlemler başlatılması talep edildi. Ayrıca, fiziksel ortamda yapılan bazı çekilişlerde, ruhsat iptali de dahil olmak üzere çeşitli idari yaptırımlar uygulanması için mülki idare amirliklerine bildirim yapıldı.

BİLGİLENDİRME VE UYARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin önemini vurguladı. Şimşek, “Vergi kaybına ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali suçları önlemeye kararlıyız.” dedi. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan izinsiz çekilişlere karşı vatandaşları uyaran Şimşek, şunları söyledi: “İdareden izin almadan piyango veya çekiliş düzenlemek, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası gerektiren bir suçtur. Her türlü eşya piyangosu veya çekiliş için izin alınması zorunludur. İzin alınmadan düzenlendiği takdirde, ilgili mevzuatta belirlenen yaptırımlarla karşılaşılabilir.” Şimşek, yasa dışı bahis, sanal kumar ve izinsiz çekilişlerle mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti.