Yasadışı Bahis Sistemi Nasıl İşliyor?

YASADIŞI BAHİS SİSTEMİNİN YAPISI

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, köşe yazısında yasadışı bahis sisteminin işleyişini tüm detaylarıyla açıklıyor. Erkin’in ifadesine göre, bu sistem bir yazılım paneli aracılığıyla yönetiliyor ve profesyonel bir holding gibi faaliyet gösteriyor. Finansal izlerin gizlenmesi amacıyla “set hesaplar” ve kripto para cüzdanları kullanılıyor. Ayrıca, dolandırıcılığı önlemek için “Fraud Ekibi” gibi özel birimler de mevcut.

PANEL YÖNETİMİ VE ALT KASA SİSTEMİ

Erkin, yasadışı bahis sitelerinin bir yazılım paneli üzerinden kontrol edildiğini belirtiyor. Bu panel sayesinde bahis oranları belirleniyor, bakiye düzenlemeleri yapılıyor ve paranın akışı takip ediliyor. Sunucuların yurtdışında yer alması, sistemin izlenmesini güçleştiriyor. Oyuncularla doğrudan temas kuran birim ise “alt kasa” adı verilerek tanımlanıyor. Bu yapı, komisyon bazlı bir sistemle çalışıyor ve her birim, aldığı görev doğrultusunda pay alıyor.

FINANSAL İZLERİ GİZLEYEN SET HESAPLAR

Yasadışı bahis organizasyonları, finansal izlerini gizlemek için birden fazla bankada paravan hesaplar oluşturuyor ve bu hesaplar “set hesaplar” olarak adlandırılıyor. Genellikle beş veya daha fazla hesaptan oluşan yapı, paranın kaynağını ve akışını saklamak için tasarlanmış. Erkin’e göre, bu sistemde en fazla kullanılan araç ise kripto para cüzdanları oluyor. Kripto paralar sayesinde, dijital iz bırakılmadığı için ödemelerin takibi neredeyse imkansız hale geliyor.

PROFESYONEL YÖNETİM VE FRAUD EKİBİ

Yasadışı bahis sisteminin dikkat çeken diğer bir özelliği ise profesyonel bir holding gibi işliyor olması. “Back Office” adı verilen departman, müşteri taleplerine cevap veriyor, bakiye sorunlarını çözümleme yapıyor ve oyunculara rehberlik ediyor. Diğer yandan, “Fraud Ekibi” olarak bilinen risk birimi, oyuncuların ve hesapların sistem kurallarına uygunluğunu denetliyor. Dolandırıcılık ya da sistemi aldatmaya yönelik girişimler tespit edildiğinde bu ekip hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

CANLI DESTEK VE BAYİLİK SİSTEMİ

Erkin’in yazısında öne çıkan bir başka unsur da yasadışı bahis sitelerinin alışveriş sitelerine benzer bir şekilde “canlı destek” hizmeti sunması. Bu hizmet, oyuncuların anlık sorunlarını çözmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla kurumsal bir yapı ile işletiliyor. Ayrıca, organizasyonun bölgesel yayılmasını sağlayan “bayilik sistemi” de bulunuyor. Üst kasa, alt kasalara operasyonel izinler ve komisyon payı vererek bu sistemi yönetiyor.