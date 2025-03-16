Yasadışı Bahis Sistemi Profesyonel İşliyor

YASADIŞI BET SİSTEMİNİN YAPISI

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, köşe yazısında yasadışı bahis sisteminin çalışma şeklinin detaylarını gözler önüne seriyor. Erkin’in aktardığına göre, bu sistem profesyonel bir holding gibi işleyen bir yazılım paneli üzerinden yönetiliyor. Finansal izlerin gizlenmesi amacıyla “set hesaplar” ve kripto para cüzdanları gibi yöntemler kullanılırken, dolandırıcılığın önlenmesi için “Fraud Ekibi” gibi özel birimler devreye giriyor.

PANEL YÖNETİMİ VE ALT KASA SİSTEMİ

Erkin, yasadışı bahis sitelerinin bir yazılım paneliyle kontrol edildiğini vurguluyor. Bu panel aracılığıyla bahis oranları düzenleniyor, bakiye ayarlamaları yapılıyor ve dönen paranın takibi sağlanıyor. Sistem, sunucuların yurtdışında bulunmasından ötürü, izlenmesi güç hale geliyor. Ayrıca, oyuncularla bölgesel düzeyde doğrudan iletişime geçen birimler ise “alt kasa” olarak adlandırılıyor. Her bir alt kasa, aldığı sorumluluk çerçevesinde komisyon bazlı bir sistemle çalışıyor.

FINANSAL İZLERİ GİZLEYEN SET HESAPLAR

Yasadışı bahis organizasyonları, finansal izlerini gizlemek amacıyla çeşitli bankalarda açılmış paravan hesaplar üzerinden “set hesaplar” oluşturuyor. Genellikle beş veya daha fazla hesaptan oluşan bu yapı, paranın kaynağını ve akışını gizlemek için tasarlanmış. Erkin, bu sistemin en sık kullanılan araçlarının başında kripto para cüzdanlarının geldiğini belirtiyor. Kripto paralar sayesinde işlemler dijital iz bırakmadan yapılıyor ve ödemelerin takibi neredeyse imkansız hale geliyor.

PROFESYONEL YÖNETİM VE FRAUD EKİBİ

Yasadışı bahis sisteminin dikkat çekici bir yönü de profesyonel bir holding gibi işleyiş göstermesi. “Back Office” olarak bilinen departman, müşteri taleplerini yönetiyor, bakiye sorunlarını çözüyor ve oyunculara rehberlik sağlıyor. Bunun yanı sıra, “Fraud Ekibi” adı verilen risk birimi ise oyuncuların ve hesapların sistem kurallarına uygun olup olmadığını denetliyor. Dolandırıcılık ya da sistemi aldatma girişimleri tespit edildiğinde, bu ekip hızlı bir şekilde duruma müdahale ediyor.

CANLI DESTEK VE BAYİLİK SİSTEMİ

Erkin’in yazısında bir diğer önemli nokta, yasadışı bahis sitelerinin alışveriş sitelerine benzer bir “canlı destek” hizmeti sunduğu. Bu hizmet, oyuncuların anlık problemlerini çözmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla kurumsal bir yapı içinde işletiliyor. Ek olarak, organizasyonun bölgesel yayılmasını sağlamak için bir “bayilik sistemi” de bulunuyor. Üst kasa, alt kasalara operasyonel izinler veriyor ve komisyon paylarını bu şekilde yönetiyor.