Yasaklanan İki Oyuncak Piyasadan Toplanıyor

DENETİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığına zarar verebilecek ürünlerin denetim çalışmalarını sürdürüyor. 1 Eylül’de yapılan açıklama ile Babyjem markalı “Tavşan Peluş Sırt Çantası” ve Sozzy Toys markalı “Peluş Oyuncak” güvenilir olmayan ürünler arasında yer aldı. Bu ürünlerin satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılması kararlaştırıldı.

ÜRÜNLERİN YASAKLANMA SEBEPLERİ

Bakanlık, ürünlerin güvensiz olarak bulunma sebeplerini şu şekilde duyurdu: Fermuarın tutma klipsi, yapılan tork testi sırasında ayrıldı. Ayrıca, tavşanın gözleri çekme testinde küçük parçalara bölündü. Çanta saplarındaki metal bağlantı noktalarının test şablonlarında çıkıntı yaptığı belirtildi. Bu durumların çocuk sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturabileceği vurgulandı. Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin kesintisiz olarak devam edeceğini açıkladı.