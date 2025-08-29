Yaşar Güler: Terör Belasından Ülkemizi Kurtaracağız

TERFİ TÖRENİNDE KONUŞMA

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir üst rütbeye terfi eden askeri personel için Millî Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen törende konuşma yaptı. Bakan Güler, rütbe alan personele seslenerek, “terörsüz Türkiye” vurgusu gerçekleştirdi. Terör belasından ülkenin kurtulacağını savunan Güler, “Bugün bir üst rütbeye terfi eden kıymetli silah ve mesai arkadaşlarımın rütbe takma törenini icra ederken, aynı zamanda Millî Mücadele’mizin son merhalesi olan büyük zaferimizin 103’üncü yıl dönümü ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlamanın haklı gurur ve sevinci yaşıyoruz” dedi.

AĞUSTOS AYININ ÖNEMİ

Bakan Güler, geçmişe duyulan saygının geleceğe güvenle ilerlemek temeli olduğunu belirtti. “Bu nedenle her birimizin önce kendimizi sonra da yakınlarımızdan başlamak üzere çevremizi şanlı tarihimizin gurur sayfalarıyla her daim buluşturması gerekmektedir” şeklinde konuşan Bakan Güler, “zaferler ayı” olarak tanımladığı ağustos ayının tarihî önemine vurgu yaptı. Bu ayda Türk milletinin destansı mücadeleleri ile tarihe damga vurduğunu aktaran Güler, “Kahraman Türk milleti ve onun bağrından çıkan gazi ve muzaffer ordumuzun büyük cesaret ve fedakârlıklar göstererek elde ettiği zaferleri bir kez daha gururla yâd ediyorum” ifadelerine yer verdi.

GÖREVİNİZDEKİ ÖZVERİ

Güler, 30 Ağustos Zaferi’nin Türk ordusunun yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe geçiren muazzam bir eser olduğunu ifade etti. “Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklâl düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir” diyen Güler, ebedî Başkomutan Atatürk ve silah arkadaşlarının İstiklal Harbi’ndeki ilham verici mücadelelerden güç alan personelin büyük özveriyle görev yaptığını belirtti. Tüm üst rütbe alan personelden, ordunun etkinliğine katkıda bulunmalarını beklediklerini vurguladı.

RÜTBELERİN ANLAMINA DEĞİNDİ

Güler, rütbelerin sadece bir terfi olmadığını, aynı zamanda sorumluluğun ve adanmışlığın sembolü olduğunu söyledi. “Rütbe alan her bir personelimizden beklentimiz, yüksek bir cesaretle, çok çalışmanız ve ordumuzun etkinlik ve caydırıcılığına daha nice katkılar sunmanızdır” şeklinde konuştu. “Güçlü bir ordu, güçlü bir Türkiye demektir” ifadesiyle, mevcut tehditler göz önüne alındığında, caydırıcılığın önemini vurguladı.

Güler, kahraman personelin disiplin anlayışının modern teknolojik kabiliyetlerle birleştiğinde ordunun dünya çapında tanınan bir güç olma vasfını ortaya koyduğunu aktardı. Her yeni rütbe ya da terfinin artan sorumlulukların ilk adımı olduğunu söyleyen Güler, “Bireysel ve meslekî gelişiminizin sürekli olmasını gerekli kılmaktadır” dedi.

GELECEĞE EMİN ADIMLAR

Cumhuriyetin ikinci asrında “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Güler, tarihi süreçte elde edilen başarıları sürdürmek için var güçle çalışma sözü verdi. “Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz proaktif tedbir ve uygulamalarla artık tarihî dönemecin içerisindeyiz” diye eklemiştir.

Güler son olarak, “terfi eden tüm silah arkadaşlarımın yeni rütbelerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, kendilerine başarı diliyorum” diyerek, emekli olan askerlere de teşekkür etti.