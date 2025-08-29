Yaşar Güler: Terör Korkusundan Ülkemizi Kurtaracağız

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir üst rütbeye terfi eden personel için Millî Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen törende konuşma yaptı. Bakan Güler, rütbe alan personele hitap ederek, “Terör belasından ülkemizin kurtulacağını” belirtti. Törende aynı zamanda, Millî Mücadele’nin son aşaması olan büyük zaferin 103’üncü yıl dönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlamanın sevinci de vurgulandı. Güler, “Geçmişten bugüne ulaşan toplumlar, tarihleri ve gelenekleri ile geleceğe güvenle ilerleyebilirler” diyerek, Ağustos ayının zaferler ayı olması önemine dikkat çekti.

AĞUSTOS AYININ ÖNEMİ

Bakan Güler, “Bu ayda asil milletimiz, Malazgirt’ten Mercidabık’a, Mohaç’tan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz’a kadar destansı mücadeleler vererek tarihe damga vurmuştur” sözleriyle Ağustos ayının önemini açıkladı. Türkiye’nin büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos 1922 tarihi de bu bağlamda anıldı.

BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE GÖREV YAPIYORSUNUZ

30 Ağustos Zaferi sonrası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk ordusunun kahramanlığını ortaya koyan sözlerine atıfta bulunan Güler, “Siz kahraman personelimiz de ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için büyük bir özveriyle görev yapıyorsunuz” dedi. Yeni alınan rütbelerin, tarihî sorumlulukları simgelediğini ifade eden Güler, Türk milletinin kendilerine duyduğu güvenin de bir göstergesi olduğunu belirtti.

KÜRESEL GÜVENLİK RİSKLERİ

Bakan Güler, “Sizlerden beklentimiz, kendinizi her alanda ve çok yönlü olarak geliştirmeye devam etmenizdir” diyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkinliğinin daha da artırılmasında bireysel gelişimin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye’nin çevresinde meydana gelen güvenlik risklerinin altını çizerek, bu durumlarda devletin atması gereken adımları kararlılıkla atacağının sözünü verdi.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİMİZ

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girildiğinde, “Türkiye yüzyılı” hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam edildiğini ifade eden Güler, “Zaferlerimizi büyük bir övünçle anarak, başarıları sürdürmek için azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Son olarak, terfi eden tüm silah arkadaşına başarılar dileyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmetle yâd ettiğini aktardı.