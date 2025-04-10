Yasemin Adar Avrupa İkincisi Oldu

BÜYÜK FİNALSİZ BİR GÜN

Başkent Bratislava’da süren 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın dördüncü gününde milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, finalde Ukraynalı rakibi Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaştı. Günün en kritik karşılaşmasında rakibine 6-0 mağlup olan Yasemin, 8. kez Avrupa şampiyonu olma şansını değerlendiremedi.

YASAMİN’İN BAŞARI HİKAYESİ

Kariyerinde büyük başarılara imza atan Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonaları’nda 2016’dan 2024’e kadar birçok kez altın madalya kazandı. Tokyo Olimpiyatları’ndan bronz madalya ile dönen milli sporcu, 2017 ve 2022 yıllarında da iki defa dünya şampiyonu unvanını elde etti. Ancak bu önemli finalde altın madalyayı Ukraynalı rakibine kaptırmış oldu.

KADIN GÜREŞÇİLERDEN MADALYA YILI

Türkiye Kadın Milli Güreş Takımı, şampiyonanın dördüncü gününü toplamda 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Yasemin Adar Yiğit’in yanı sıra Evin Demirhan Yavuz (50 kilo) ve Bediha Gün (59 kilo) gümüş madalya kazandı. Bronz madalyayı ise Buse Tosun Çavuşoğlu (68 kilo) elde etti. Milli güreşçiler, madalya mücadelesindeki performansları ile dikkat çekiyor.

ŞAMPİYONADA GÜNDEM

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar kategorisindeki müsabakalar bugün sona eriyor. Milli güreşçiler Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo) ve Nesrin Baş (72 kilo) altın madalya için mindere çıkacak. Zeynep Yetgil (53 kilo) bronz madalya için mücadele ederken, Selvi İlyasoğlu (62 kilo) ise repesaj müsabakasına katılacak. Aynı gün grekoromen stil müsabakaları da başlayacak ve 55, 63, 77, 87 ile 130 kiloda elemeler gündemde.