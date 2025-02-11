Yasin Özcan Aston Villa’ya Transfer Oldu

KASIMPAŞA TARAFINDAN TARİHİ BİR TRANSFER

Kasımpaşa, altyapısından yetiştirdiği futbolcu Yasin Özcan’ı, dünyanın en prestijli futbol ligi olan Premier Lig’de yer alan Aston Villa’ya transfer etmiş oldu. İngiliz kulübü, 18 yaşındaki stoper için 7 milyon Euro tutarında bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca, sözleşmede 1 milyon Euro tutarında bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay maddeleri de bulunuyor.

KASIMPAŞA’NIN BAŞARISI VE HAZIRLIK DÖNEMİ

İki kulüp arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, Yasin Özcan bu sezonun sonuna kadar Kasımpaşa’nın formasını giymeye devam edecek. Yeni takımı Aston Villa’ya gelecek sezon katılması bekleniyor. Lacivert beyazlı kulüp, bu önemli transferi şu ifadelerle duyurdu: