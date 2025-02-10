Yasin Özcan Aston Villa’ya Transfer Oldu

ASTON VİLLA, YASİN ÖZCAN İLE ANLAŞTI

İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa, milli futbolcu Yasin Özcan’ı kadrosuna kattığını duyurdu. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da sergilediği performansla dikkatleri çeken 18 yaşındaki futbolcu, sezonun kalan kısmını lacivert-beyazlı ekipte geçirecek. Özcan, sezon sonunda Aston Villa’ya katılacak.

KASIMPAŞA’DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Kasımpaşa kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Yasin Özcan, sahada gösterdiği mücadele ve bize yaşattığı unutulmaz anlarla hep iz bıraktı. Bize kattığın her güzel anı, gösterdiğin özveri ve Kasımpaşamız için verdiğin mücadele için sonsuz teşekkürler. Yasin Özcan’ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa’ya transfer olduğunu gururla duyuruyoruz. Genç oyuncumuz, sezon sonuna kadar formamızı giymeye devam edecek ve sezonun ardından yeni takımına katılacaktır. Başarılarının devamını diliyoruz” denildi.

ÖZCAN’IN PERFORMANSI

Yasin Özcan, Trendyol Süper Lig’de 77 maça çıkarken 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Genç yetenek, gelecekteki kariyeri için umut veren bir figür olmaya devam ediyor.