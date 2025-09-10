Yaşlı Kadına Saldıran Zanlı Tutuklandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Çankaya Strazburg Caddesi’nde yaya geçidini kullanmak isteyen bir kadın, hızla gelen araca sinirlenerek tepki gösterdi. Bu sırada, aracın sürücüsü aracı durdurdu ve yaya geçidinden geçen başka bir yaşlı kadına saldırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu darp olayıyla ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde A.A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü ve ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

MAHKEME SÜRECİ

Zanlı, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklandı. Bu süreç, sağlık kontrolünün ardından savcılık ifadesinin alınmasıyla sona erdi.

İÇİŞLERİ BAKANI’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Ankara’daki yaşanan olayı hatırlatarak, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.Ç.’nin, bir araçtan inen iki kişi tarafından darbedildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, darbecilerin baba-oğul olduklarını ve olayın ardından A.A. ile B.C.A.’nın yakalandığını belirtti. Yerlikaya, “İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle trafik kültürünün yerleşmesi ve kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz” dedi ve ekledi: “Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla ne medeniyet değerlerimizle ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız.”