Yaşlı Kadına Şiddet Uygulandı, Tutuklandı

ÇANKAYA’DA YAŞANAN ŞİDDET OLAYI

Çankaya Strazburg Caddesi’ndeki yaya geçidinden geçmek isteyen bir kadın, hızlı gelen bir araca sinirlenerek rahatsızlık duydu. Aracın sürücüsü, bu durumda tepki gösterip yaya geçidinden geçmekte olan başka bir yaşlı kadına saldırıda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan A.A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolü sonrasında Ankara Adliyesi’ne getirilen zanlı, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi.

SUÇLAMALAR VE TUTUKLAMA

Zanlı, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün Ankara’da Strazburg Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ç’nin bir araçtan inen 2 kişi tarafından darbedildiğini” hatırlattı. Baba-oğul oldukları belirlenen A.A. ve B.C.A’nın yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, trafik kültürü ve kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi adına büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

İÇİŞLERİ BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Bakan Yerlikaya, “Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla ne medeniyet değerlerimizle ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız” sözlerini dile getirdi. Bu olay, sosyal medya ve toplumda geniş yankı uyandırdı.