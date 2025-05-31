“Yaşlılar İçin E-Rapor Başladı.”

ELEKTRONİK RAPOR UYGULAMASI BAŞLIYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-rapor uygulamasını 26 Mayıs’tan itibaren başlattıklarını açıkladı. Memişoğlu, “26 Mayıs’tan itibaren 80 yaş üzeri yaşlılarımızın veya yatağa bağımlı hastalarımızın raporlarını elektronik sistemle daha gerekli raporlar bitmeden kendilerine ulaşıp onları yormadan rapor vermeye ve ilaç raporlarını yenilemeye başladık.” ifadelerini kullandı.

YAŞLILARA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Bu uygulama sayesinde, 80 yaş üstündeki yaşlılar ve yatağa bağımlı kişiler zahmetsiz bir şekilde bulundukları yerlerden hem raporlarını alacak hem de bakım ve tedavi süreçleri devam edecek. Bakan Memişoğlu, “Şimdiye kadar da yaklaşık 2 bin yaşlımıza ulaştık.” dedi. Ayrıca, 80 yaş üzerindeki yaşlıların evde sağlık ekipleri tarafından aranarak sağlık raporlarının ulaştırılacağı bilgisi verildi.