Yaşlılık Aylığında Şaşırtıcı SGK Kriterleri Açıklandı

YAŞLILIK AYLIGI ŞARTLARI AÇIKLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaşlılık aylığına yönelik tüm detayları duyurdu ve bu açıklama geniş bir kitleyi etkiledi. 2008 yılı Ekim ayından önce sigortalı olanlar ve belirli koşulları yerine getirenler için en düşük yaşlılık aylığı 14 bin 469 TL olarak belirlendi. Başvuruda bulunacak sigortalılar için ise beklenmedik koşullar belirlendi.

FARKLI KRİTERLER GELECEK

SGK’nın duyurusuna göre, 15 Ocak 2025’ten itibaren başvuruda bulunacak sigortalılar için geçerli olacak yeni şartlar mevcut. Yaşlılık aylığı almak isteyenler için çalışma gücü kaybı ve prim gün sayısı temel kriterler olarak öne çıkıyor. Çalışma gücü kaybı oranlarına göre belirlenen şartlar şöyle sıralanıyor: Çalışma gücü kaybı yüzde 40-49 olanlar için sigortalılık süresi 18 yıl ve prim gün sayısı 4100 gün; çalışma gücü kaybı yüzde 50-59 olanlar için ise sigortalılık süresi 16 yıl ve prim gün sayısı 3700 gün.

KATILIMCILARDAN TEPKİLER GELİYOR

Bu yeni kriterleri ağır bulan birçok kişi, SGK’ya karşı eleştirilerini dile getiriyor. Başvuru şartlarının sıkılaştırılması, birçok sigortalıyı zor durumda bırakırken, aylık alacakların sayısının düşmesi ihtimali de gündemde.