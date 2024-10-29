“Yassıtepe’de 5 Bin Yıllık Metal Atölyeleri”

KAZILARDA BULUNAN TARİHİ BULGULAR

İzmir’in Bornova ilçesinde gerçekleştirilen Yassıtepe Höyüğü kazılarında, yaklaşık 4 ila 5 bin yıl öncesine ait bronz iğneler ve pişmiş topraktan yapılmış ağırşaklar keşfedildi. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, “Tuncun, bakırın içine arsenik malzemeyi katarak sert bir malzeme üretiyorlar. Bu da metal işçiliğini, dökümünü bildiklerini gösteriyor. Bu Yassıtepe’nin, 5 bin yıl önceden itibaren metalin döküldüğü atölyelerin de olduğu bir yer olduğunu ortaya koyuyor” diye belirtti.

KAZI ÇALIŞMALARI VE DESTEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi’nin destekleriyle, Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde yeni sezon kazı çalışmalarına devam ediliyor. Yassıtepe’deki kazılarda elde edilen buluntular arasında bronz iğneler ve pişmiş toprak ağırşaklar dikkat çekiyor. Doç. Dr. Zafer Derin, “Yeşilova kazıları çalışmalarının bir bölümü de Yassıtepe olarak adlandırılan alanda gerçekleşiyor. Burası, 5 bin yıl önceden itibaren özellikle de kentin ilk kentsel yerleşim alanı olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

BULGULARIN KADINLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yeşilova kazılarında bulunan sürme kalemleri gibi bulgular, dönemin kadınlarının güzelliklerine önem verdiklerini gösteriyor. Derin, “Aksesuar olarak bu tunçtan yapılmış saç iğneleriyle bu geleneği devam ettirdiğini görüyoruz. Bulunan iğnelerin bir kısmı 5 bin, bir kısmı 4 bin yıllık” açıklamasında bulundu. Ayrıca, yürütülen çalışmalarda küçük nesneler olan ağırşakların da kadının günlük yaşamında kullanıldığı, üzerlerindeki desenlerin ise bunların takı gibi üretildiğini gösterdiği ifade edildi.

TARİHSEL KALINTILAR

Yeşilova ve Yassıtepe’deki önceki kazılarda, üst üste yer alan 9 köy gün yüzüne çıkartılmıştı. Yine bu kazılarda, binlerce yıl öncesine ait çipura, zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntı bulunmuştu. Bu bulgular, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor.