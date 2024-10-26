Yavaş’tan Öcalan Açıklaması: Halka Sorma Zorunluluğu

AÇILIŞ VE ANLAMLI MESAJLAR

Türkiye’de ilk defa yapay zeka desteğiyle Cumhuriyet’in değerlerini, kurtuluş mücadelesini ve Atatürk ilke ile inkılaplarını dijital bir deneyimle sunan tünelin açılışı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş tarafından yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bin yıllık hikayedir bu coğrafyada. Bu hikayenin her satırında vatan aşkı ve bağımsızlık uğruna ödenen acı bedeller var. Bu topraklar, bağımsızlık uğruna nice erleri, 15’lileri, 57’nci Alayı ve nice şehitleri bağrına bastı ve basmaya da devam ediyor. Atatürk ve silah arkadaşlarının, Nene Hatun’un, Şerife Bacı’nın, Kara Fatma’nın ve terör karşısında ülkeyi böldürmemek için canlarını veren şehitlerimizin kahramanlık hikayeleri bize güç veriyor, şeref veriyor. Asla unutmayacağız.” dedi.

HALKA SORULMASI GEREKEN KONULAR

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’la ilgili yaptığı çağrının ardından ortaya çıkan “yeni çözüm süreci” iddialarına dikkat çekti. “Her seferinde insanın aklının hayalinin almadığı açıklamalar var. Ben bu tür açıklamalara katılmadığımı söylerim. Hukuk devletiysek, yapılan her şeyin hukuka uygun olması gerekir. Varsa bu konuda plan proje, vekillerin bunu Meclis’te tartışması gerekir. Ayrıca bu da yetmez; bazı şeylerin halka da sorulması lazım. Bir başkasına karşı işlenen suçu birisinin affetmesi gibi şeyler mümkün değildir.” ifadesini kullandı.

HİÇ KİMSE KENDİ BAŞINA KARAR VEREMEZ

Öte yandan Yavaş, “Dışarıda hazırlanan bir proje varsa ve biz buna alet ediliyorsak, elbette biz buna karşıyız. Ne sınırlarımızın değişmesine ne de üniter yapımızın değişmesine asla izin verilemez. Bu konuda hiç kimsenin de kendi başına karar vermesi mümkün değildir. Buna karar verecek Türk milleti ve onların temsilcisi milletvekilleridir.” diyerek düşüncelerini açıkladı. Ayrıca önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir şeylerin TBMM’ye geleceğini belirtti.

ANAYASA’NIN İLK 4 MADDESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Yavaş, Anayasa’nın ilk 4 maddesinin olumlu-olumsuz şekilde tartışılmasının, gelecekteki gelişmelerin habercisi olduğunu söyledi. “Türk milletinin bu kadar kanlı terör eylemlerine rağmen, komşuluk ilişkileri, iş yerlerindeki ilişkileri ve bunun sonucu ortak yaşama iradesinde herhangi bir eksiklik görmedim.” diyerek, toplumda anayasa değişikliği taleplerinin olmadığını vurguladı.

KANAT HAREKETE GEÇMİŞ GİBİ

Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’nin çağrısı karşısındaki sessizliğini de ele aldı. “Sayın Cumhurbaşkanı’nın bugüne kadar bu konuda hiçbir şey söylememesi sanki bir başka kanadın harekete geçirildiğini gösteriyor.” dedi. Meclis’teki tüm partilerin bir araya gelip tartışma yapmasının faydalı olacağına vurgu yaptı.

TÜRK MİLLETİNİN SON SÖZÜ

Son olarak Yavaş, daha önceki çözüm sürecinin başarısızlığının nedenlerinden bahsetti. “Eğer bir şey varsa bunun TBMM’ye gelmesi ve Türk milletine sorulması gerektiğini düşünüyorum.” dedi. Yavaş, hiç kimsenin bu konularda yetkisi olmadığını ve son kararın Türk milletine ait olduğunu belirtti. “Bugün Sayın Cumhurbaşkanı’na da Sayın Bahçeli’ye de bu yetkiyi halk vermiştir.” diyerek sözlerini tamamladı.