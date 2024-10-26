Yavaş’tan Öcalan Değerlendirmesi: Halka Sorulmalı

YAPAY ZEKAYLA DİJİTAL DENEYİM SUNUMU

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet’in değerlerini, kurtuluş mücadelesini ve Atatürk ilke ile inkılaplarını yapay zeka destekli dijital bir tünel aracılığıyla sunma projesinin açılışını gerçekleştirdi. Yavaş, konuşmasında, “Bin yıllık hikayedir bu coğrafyada. Bu hikayenin her satırında vatan aşkı ve bağımsızlık uğruna ödenen acı bedeller var” diyerek, bu toprakların bağımsızlık için mücadele eden kahramanları bağrına bastığını belirtti. Ayrıca, “Asla unutmayacağız” ifadesiyle vatanseverliğin önemini vurguladı.

TOPLUMUN GÖRÜŞÜ ESAS OLMALI

Yavaş, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’la ilgili yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, “Her seferinde insanın aklının hayalinin almadığı açıklamalar var. Ben bu tür açıklamalara katılmadığımı söylerim. Hukuk devletiysek, yapılan her şeyin hukuka uygun olması gerekir” dedi. Ayrıca bazı konuların halka da sorulmasının gerektiğini belirterek, “Ortak yaşama iradesi olmasaydı bu toplum çoktan ayrışırdı” ifadelerini kullandı.

HUKUK VE MECLİS ÖNCELİKLİDİR

Devlet Bahçeli’nin tartışmalara sebep olan açıklamaları hakkında Yavaş, “Dışarıda hazırlanan bir proje varsa ve biz buna alet ediliyorsak, elbette biz buna karşıyız. Hiç kimsenin kendi başına karar vermesi mümkün değildir” dedi. Türk milletinin ve onun temsilcisi milletvekillerinin karar alma yetkisini elinde bulundurduğuna dikkat çekerek, “Bunun tartışılması lazım. Meşruiyet ancak ve ancak TBMM’de aranır” açıklamasında bulundu.

ANAYASA’YA SAYGI GÖSTERİLMELİDİR

Anayasa’nın ilk dört maddesinin tartışmaya açılmasıyla ilgili olarak Yavaş, “Bu günlerin geleceğini gösteriyordu” ifadesini kullandı. Türk milletinin komşuluk ilişkileri ve ortak yaşama iradesinin güçlü olduğunu vurgulayan Yavaş, toplumda anayasa değişikliği gibi bir talep olmadığını belirtti. “Rahatsız olanlar, rahatsızlığı kendisinde aramalıdır” dedi.

KAMUYU BİLGİLENDİRMEK ÖNEMLİDİR

Yavaş, Bahçeli’nin çağrısının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sessizce karşılandığını belirterek, “Bunu da görüyoruz evet. Varsa bir şey Meclis’teki bütün partilerin grup başkanvekillerinin yan yana gelip tartışması, daha sonra da bunların toplumun önüne getirilip tartışılmasında fayda var” dedi. Önceki çözüm sürecinin başarısız olmasının nedenlerinden birinin gizlilik olduğunu ifade eden Yavaş, “Yeni maceralara gerek yok” çıkarımında bulundu.

SON SÖZ TÜRK MİLETİNİNDİR

Yavaş, “Bunun dışında hiç kimsenin bu konularda hiçbir yetkisi yoktur” diyerek, Türk milletinin son kararı vermesi gerektiğini vurguladı. “Türk milleti her şeyin üzerindedir” diyen Yavaş, milletvekillerinin ve Cumhurbaşkanı’nın halktan aldıkları vergilerle maaş aldıklarını hatırlatarak, “Kendi başına, sadece kendi kararlarıyla Türkiye’ye kimsenin bir şey dayatma hakkı yoktur, son söz Türk milletine aittir” şeklinde konuştu.