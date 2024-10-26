Yavuz Bingöl Ve Nilşah Ağaoğlu Evlendi

YAVUZ BİNGÖL, NİLŞAH AĞAOĞLU İLE EVLENDİ

Sanatçı Yavuz Bingöl, altı yıldır birlikte olduğu Nilşah Ağaoğlu ile evliliğe adım attı. Çift, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi. Nikah, ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Plajı’ndaki bir otelde gerçekleştirildi. Düğün sırasında çiftin nikah şahitleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan yer aldı.

ANNE VE BABADAN DÜĞÜN SÜPRİZİ

Törende Yavuz Bingöl’ün babası Hüseyin Bingöl, oğluna kendi ailesinin İstiklal Madalyası’nı taktı. Bu an, Yavuz Bingöl’ün duygulanmasına sebep oldu. Düğün sonrası gazetecilere konuşan Yavuz Bingöl, “Bugün aslında en mutlu günümüz ama, biliyorsunuz birkaç gün evvel TUSAŞ’ta o lanet saldırı oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. O yüzden düğünümüzü biraz buruk bir şekilde gerçekleştirdik. Dostlar arasında sakin, sade bir organizasyon yaptık.” şeklinde açıklamada bulundu.

NİLŞAH AĞAOĞLU’NDAN DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Nikah töreninin ardından Nilşah Ağaoğlu, Instagram hesabından düğünle ilgili ilk paylaşımını yaptı. Paylaşıma düğün fotoğraflarını ekleyen Ağaoğlu, “Sana rüya diyemem, senden uyanamam ki” notunu düştü. Düğün, iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.