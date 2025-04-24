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Yavuz Çetin, Amasya’da toprağa verildi

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YAVUZ ÇETİN HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ

65 yaşındaki sanatçı Yavuz Çetin, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Kendine özgü tarzıyla Türk edebiyatı ve sinema dünyasında tanınan ünlü sanatçı, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Evli ve iki çocuk babası olan Yavuz Çetin’in cenazesi, Sultan II. Bayezid Camii’nde düzenlenen törenin ardından Tekirdede Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazını kıldıran öğrencilerinden İmam-Hatip Nihat Arpaguş, sevilen hocasını Yahya Kemal Beyatlı’nın “Sessiz gemi” şiirini okuyarak uğurladı.

Çetin’in kültür ve sanata yapmış olduğu önemli katkıları anlatan Oğuzhan Zobu, “Yavuz Hoca sinemada özellikle de tiyatroda önemli bir isimdi. Öğretmenliğinin dışında da tiyatro çalışmalarıyla çok sayıda gencin yetişmesine katkı sağlamıştı” dedi.

YAVUZ ÇETİN’İN HAYATI

Yavuz Çetin, memleketi Amasya’da uzun yıllar resim öğretmenliği yapmasının ardından oyunculuğa yöneldi. Çok sayıda sinema filmi ve televizyon dizisinde yer alarak ekranların sevilen yüzlerinden biri haline gelen Çetin, aynı zamanda yazdığı şiirlerle edebiyat dünyasında da adından sıkça söz ettirdi.

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