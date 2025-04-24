Yavuz Çetin, Amasya’da uğurlandı

HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ

65 yaşındaki sanatçı Yavuz Çetin, uzun bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Türk edebiyatı ve sinema dünyasında kendine özgü tarzıyla tanınan Çetin, maalesef yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Evli ve iki çocuk sahibi olan Yavuz Çetin’in cenaze töreni, Sultan II. Bayezid Camii’nde gerçekleştirildi. Cenaze namazını kıldıran öğrencilerinden İmam-Hatip Nihat Arpaguş, sevilen hocasını Yahya Kemal Beyatlı’nın “Sessiz gemi” şiirini okuyarak uğurladı.

ÖNEMLİ BİR SANATÇIYDI

Çetin’in kültür ve sanata yaptığı önemli katkılara değinen Oğuzhan Zobu, “Yavuz Hoca sinemada özellikle de tiyatroda önemli bir isimdi. Öğretmenliğinin dışında da tiyatro çalışmalarıyla çok sayıda gencin yetişmesine katkı sağlamıştı” diye konuştu.

KİMLİĞİ VE SANAT YAŞAMI

Yavuz Çetin, memleketi Amasya’da uzun yıllar resim öğretmenliği yaptıktan sonra oyunculuk kariyerine yöneldi. Birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alarak ekranların sevilen simalarından biri haline gelen Çetin, aynı zamanda yazdığı şiirlerle edebiyat dünyasında da adından söz ettirmişti.