Yavuz Çetin Ebediyete Uğurlandı

YAVUZ ÇETİN’İN HASTALIK SÜRECİ

65 yaşındaki sanatçı Yavuz Çetin, bir süredir kanser tedavisi görüyor ve Türk edebiyatı ile sinema dünyasında kendine has tarzıyla tanınıyordu.

HAYATINI KAYBETTİ

Yavuz Çetin, amansız hastalığa yenik düşerek hayata veda etti.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Evli ve 2 çocuk babası olan Yavuz Çetin’in cenazesi, Sultan II. Bayezid Camii’nde düzenlenen törenin ardından Tekirdede Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazını kıldıran öğrencilerinden İmam-Hatip Nihat Arpaguş, sevilen hocasını Yahya Kemal Beyatlı’nın “Sessiz gemi” şiirini okuyarak uğurladı.

Çetin’in kültür ve sanata yaptığı önemli katkılara değinen Oğuzhan Zobu, “Yavuz Hoca sinemada özellikle de tiyatroda önemli bir isimdi. Öğretmenliğinin dışında da tiyatro çalışmalarıyla çok sayıda gencin yetişmesine katkı sağlamıştı” diye belirtti.

YAVUZ ÇETİN KİMDİR?

Yavuz Çetin, memleketi Amasya’da uzun yıllar resim öğretmenliği yaptıktan sonra oyunculuk kariyerine yöneldi. Çok sayıda sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı, ekranların sevilen yüzlerinden biri olmayı başardı. Ayrıca, kaleme aldığı şiirlerle edebiyat dünyasında adını da duyurdu.