yavuz-sultan-selim-mahallesi-nde-kaza

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER
Kaza, Körfez ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde, İlimtepe Caddesi’nde gerçekleşti. İş makinesinin sürücüsü S.O., iddialara göre freninin boşalması nedeniyle kontrolünü kaybederek yokuş aşağı hızla hareket etmeye başladı.
İş makinesi, hızla ilerlerken önce B.G. yönetimindeki 41 TP 803 plakalı araca, ardından İ.K.’nın kullandığı 54 AGS 534 plakalı başka bir araca çarptı. Son olarak iş makinesi, yol kenarındaki bina duvarına çarparak durabildi.
SURÜCÜNÜN DURUMU
Kaza sonucunda, iş makinesi sürücüsü S.O. sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.