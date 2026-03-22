Yayman’dan CHP’ye Sert Eleştiriler ve Mesajlar

AK PARTİ’DEN CHP’YE YANIT: “HADDİNİ BİL ÖZGÜR ÖZEL”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yayman, Hatay’da düzenlenen bayramlaşma programında, deprem sonrası yaşanan yardımlarla ilgili de bilgiler sunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partililere selamlarını iletti.

BAKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yayman, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte gerçekleştirdikleri etkinlikte, Güler’in Hatay’da yaşanan acılara ortak olduğunu vurguladı. Hatay’ın birlik içinde hareket ettiğini belirten Yayman, “Milletvekilleri, İl Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, teşkilatı ve Cumhur İttifakı ile beraber Allah’ın izniyle Hatay’ın hizmetindeyiz” dedi. İyiliğin ve huzurun Hatay’da hâkim olduğunu ifade etti.

DÜNYA GENDİSİZ BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Dünya gündemindeki önemli gelişmelere de değinen Yayman, “Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze’deki trajedi ve bölgedeki gerilimler devam ederken, hepimizin ortak hissiyatı ‘iyi ki Türkiye’nin başında Recep Tayyip Erdoğan var’” şeklinde konuştu. Üçüncü Dünya Savaşı’nın ayak seslerinin duyulduğu bir dönemde Türkiye’nin huzur adası olduğunu vurguladı.

CHP’YE YOĞUN ELEŞTİRİ

Yayman, deprem sonrası kendilerine “Bu enkazları kaldıramazlar” diyen eleştirmenlere yanıt vererek, 455 bin hak sahibinin evlerinin yapıldığını hatırlattı. CHP’nin, kendi içindeki sorunları kapatmak için AK Parti’ye yönelik saldırılar düzenlediğini ileri süren Yayman, “Sayın Özgür Özel, sana Hatay’dan sesleniyoruz. Deprem turisti Özgür Özel, sen kim, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan kim? Haddini bil ve sen git kendi alanında dur” dedi. Siyasi geçerlilik iddialarını da sert bir dille reddetti.

Yayman, programa katılanlara Ramazan Bayramı’na dair iyi dileklerini iletti.