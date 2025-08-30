Yedi yüz Bin Üyeli Pornografi Sitesi Kapatıldı

İtalya’DA SKANDAL FOTOĞRAFLAR YAYINLANDI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kardeşi Arianna Meloni ve İtalyan muhalefet lideri Elly Schlein gibi isimlerin fotoğrafları, pornografik bir web sitesi olan Phica’da yayımlandı. Meloni, kendisi ve diğer kadınların fotoğraflarının bu tür bir platformda yayınlanmasından “tiksindiğini” ifade etti ve faillerin hızlı bir şekilde bulunup “en sert şekilde cezalandırılmasını” talep etti. Söz konusu web sitesi, başlatılan soruşturma sonrasında kapatıldı. Meloni ve kardeşi Arianna’nın yanı sıra, Demokratik Parti lideri Elly Schlein ve sanat dünyasından birçok ünlü kadının da izinsiz şekilde tahrif edilmiş fotoğrafları bu sitede yer aldı.

WEB SİTESİ HAKKINDA DETAYLAR

Phica adlı pornografik site, ismini İtalyancada vajina için kullanılan bir argo terimden alıyor. Site, çok sayıda kadının, aralarında ünlülerin de bulunduğu, fotoğraflarını izinsiz alarak tahrif ederek yayınladı. Olay, bazı kadınların durumu fark etmeleri ve polise şikayette bulunmalarıyla ortaya çıktı. Sitenin 700 binden fazla üyesinin bulunduğu belirtiliyor ve gelen şikayetler sonrası kapatıldığı bildiriliyor. Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, site ve yöneticilerine yönelik geniş çaplı bir adli soruşturma başlattı. Corriere della Sera gazetesinin verdiği habere göre, sitenin yöneticisinin bir İtalyan olduğu, fakat sunucularının yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

MELONI: “BU DURUMDAN İĞRENİYORUM”

Başbakan Meloni, Corriere della Sera’ya yaptığı açıklamada, “Yaşananlardan iğreniyorum. Bu forumun yöneticileri ve kullanıcıları tarafından mahremiyeti ihlal edilen, hakarete uğrayan ve rencide edilen tüm kadınlara dayanışmamı ve desteğimi belirtmek istiyorum” dedi. 2025 yılında bir kadının onurunu bu şekilde ihlal etmenin ve hedef almanın kabul edilemez olduğunu dile getiren Meloni, sorumluların en kısa sürede tespit edilip en ağır cezayı almalarını umduğunu kaydetti.

KAMU OTORİTELERİNDEN AÇIKLAMALAR

Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella, hükümetin “Phica” gibi cinsiyetçi internet sitelerine karşı katı önlemler alacağını açıkladı. PD’nin Avrupa Parlamentosu Milletvekili Alessandra Moretti ise konu hakkında sosyal medya platformunda açıklamalar yaparak, söz konusu sitede yıllardır farklı mecralardan alınan fotoğrafların paylaşıldığını belirtti. “Tecavüz ve şiddeti kışkırtan bu tür siteler kapatılmalı ve yasaklanmalıdır” diyerek, daha önce de bu durumu ihbar ettiğini ifade etti. Ayrıca, geçen hafta İtalya’da bazı erkeklerin eşlerine ait özel fotoğrafları paylaştıkları “Mia Moglie (Karım)” isimli Facebook grubunun kapatıldığı da dikkate değer bir gelişme oldu. Meta şirketi, bu grup için cinsellikle ilgili kuralların ihlal edildiğini belirterek, grubu Facebook’tan kaldırdıklarını açıkladı.