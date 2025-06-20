Yedikule Operasyonunda Yeni Gelişme Var

İSTANBUL’DA BICAK PARASI SORUŞTURMASI GELİŞMELERİ

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde gerçekleştirilen bıçak parası soruşturmasında bu sabah önemli bir gelişme yaşandı. Üç ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 10’u adliyeye sevk edildi.

BICAK PARASI TALEPLERİ İDDİASI

Şüphelilerin, hastaların ameliyat günlerini öne alma bahanesiyle bıçak parası talep ettikleri öne sürülüyor. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.

TUTUKLAMA TALEPLERİ VE SONUÇLARI

Savcılık tarafından ifadeleri alınan 10 şüpheli, tutuklanma talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte yapılan savunmalar sonucunda 7 şüpheli ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üye olma’ ve ‘İrtikap’ suçlarından tutuklandı. Ancak 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yaklaşık 50 kişiden gelen şikayetler üzerine, hastanede bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği yönünde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemesi sonunda, şüphelilerin bağış adı altında bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

BUŞEŞİKLERİNİN YAPTIĞI SUÇLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, beş ay süren fiziki ve teknik takibin ardından, hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde çalışan Prof. Dr. M.M., Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.S. dahil 11 şüphelinin hasta ve yakınlarından yapılacak tıbbi işlemler için kamu kurumunu aracı kılarak bağış adı altında örgütlü şekilde maddi menfaat elde ettiklerini, görevlerini kötüye kullandıklarını, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediklerini tespit etti. Ekipler, İstanbul, Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı.