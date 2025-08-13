Yelda Karaduman’dan Üzücü Haber Geldi

ŞİLE OTOYOLUNDAKİ KAZA

Şile Otoyolu Ömerli mevkiinde korkunç bir kaza yaşandı. Şile yönüne doğru giden Yelda Karaduman kontrolündeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yoldan çıktı.

ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Yan taraftaki toprak yolu aşarak şarampole yuvarlanan araç, bir ağaca çarparak durdu. Kazayı gözlemleyen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BELİRLENDİ

Araca ulaşan ekiplerin kontrollerinde sürücü Yelda Karaduman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karaduman’ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

ÖĞRETMEN OLDUGU ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Karaduman’ın özel bir okulda öğretmen olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.