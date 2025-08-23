Yemen’den Füze, İsrail’de Alarm

Yemen’DEN GELEN FÜZE TEHDİDİ

Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre, Yemen’den atılan bir füze sebebiyle başkent Tel Aviv ve çevresindeki pek çok bölgede siren sesleri duyuldu. Haberde, füzenin tespit edilmesinin ardından Ben Gurion Havalimanı’nın hava sahasının kapandığı ifade edildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, füzenin Yemen’den İsrail’in orta bölgelerine doğru fırlatıldığı ve hava savunma sistemleri aracılığıyla başarıyla durdurulduğu belirtildi. Ayrıca, “İsrail’in orta bölgelerine çeşitli yerlere füze parçalarının düştüğü” ifade edildi.

SİVİLLERİN DURUMU

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzeye karşı verilen alarm sırasında sığınaklara koşan siviller arasında birkaç kişinin hafif yaralandığını bildirdi. Yaralıların sayısı hakkında ise net bir bilgi verilmedi.

HUSİLERDEN AÇIKLAMA VE HEDEF BELİRTİMİ

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, “İşgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinde bulunan Lod (Ben Gurion) Havalimanı ‘Filistin 2’ hipersonik balistik füzesiyle hedef alındı” şeklinde bir açıklamada bulundu. Füzelerin İsrail’in savunma sistemlerini aştığını öne süren Seri, hedefe başarıyla isabet ettiğini kaydetti. Saldırı sonucunda milyonlarca İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını ve havalimanındaki uçuşların askıya alındığını belirtti. Ayrıca, iki insansız hava aracının biri askeri, diğeri stratejik olmak üzere İsrail’deki iki noktayı hedeflediğini ifade eden Seri, “işgal altındaki Yafa ve Askalan bölgelerinde olan iki hedefin de vurulduğunu” söyledi. Sözcü, Husilere bağlı silahlı kuvvetler ve Yemen halkının, Gazze’deki Filistinlilerin gösterdiği kahramanlığı takdir ettiğini, “Düşmanların gözleri rahat uyumasın” ifadesiyle sözlerini tamamladı.

İSRAİL’DEN CEVAP ATEŞİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Deyr Kifa bölgesinde Hizbullah’a ait bir silah deposunun vurulduğunu duyurdu. IDF, söz konusu silah deposunun mevcut İsrail-Lübnan anlaşmalarının ihlali anlamına geldiğini vurguladı. Açıklamada, “Silah deposunun varlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların açık bir ihlalidir. İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail ve sivillerine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için operasyonlarını sürdürecektir” şeklinde ifadelere yer verildi. Yemen’deki Husiler, 19 Ocak’ta varılan ateşkes anlaşmasını bozan İsrail’e karşı zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.