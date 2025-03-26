Yemen Saldırılarına İlişkin Gizli Plan Skandalı

KONUYA DAİR YENİ GELİŞMELER

ABD’de Yemen saldırılarına yönelik gizli planların tartışıldığı Signal grubuna yanlışlıkla bir gazetecinin eklenmesi ve sonrasında konuşmaların yayılması büyük yankı uyandırıyor. ABD’li yetkililerin Senato istihbarat oturumunda, bu grup üzerinden “gizli bilgilerin yayılmadığı” savunması yaptıktan sonra, konuyu ilk olarak ele alan The Atlantic, gizli konuşmaların tümünü kamuoyuna açıkladı. Yayınlanan mesajlarda, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in “TAKIM GÜNCELLEMESİ” başlığıyla başlattığı sohbetlerde, saldırıların belirli saatleri ve operasyonla ilgili pek çok ayrıntı yer alıyor. Hegseth’in mesajlarında, coğrafi veriler ve militanların konumları gibi kritik bilgiler net bir şekilde aktarılmış.

PENTAGON’DAN CEVAP YOK

Pentagon, söz konusu saldırılarla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınırken, operasyona dair hiçbir detay vermedi. Hegseth, bu operasyonların büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak, saldırının etkili sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

SENATO OTURUMUNDAKİ TARTIŞMALAR

ABD’deki Demokrat senatörler, ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, FBI Direktörü Kash Patel ve CIA Direktörü John Ratcliffe’in katıldığı bir Senato oturumunda Trump yönetimindeki üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin, Yemen’deki Husilere yönelik askeri operasyon planlarını, aralarında The Atlantic dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Jeffrey Goldberg’in de yer aldığı yanlış ekli bir mesaj grubunda paylaştığını sert bir dille eleştirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu iddiaları “abartılı” bulduğunu belirterek, mesaj grubunda savaş planlarının tartışılmadığını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, önceki açıklamalarında bu iddialarla ilgili “hiçbir şey bilmediğini” ifade etmiş, sonrasında ise gizli bilgi paylaşılmadığını savunarak Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz’a destek vererek, “Michael Waltz bir ders aldı, o iyi bir insan” demişti.