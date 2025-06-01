Yenge cinayetinde garip savunma: Öfke etkisi!

Olayın Gelişimi

Iğdır’da 73 yaşındaki bir adam, iki yengesini öldürdü. Olay, 28 Mayıs tarihinde Aralık ilçesine 7 kilometre mesafedeki Hacıağa köyünde gerçekleşti. Mehmet Çakmakcı, yengeleri Hatun Çakmakcı ile Elmas Çakmakcı’yı tabancayla vurarak öldürüp olay yerinden kaçtı. Katil zanlısı, Ermenistan sınırında yakalanarak görevlilere teslim edildi. Adliyeye sevk edilen kişi, tutuklandı.

İfadesi Ortaya Çıktı

Mehmet Çakmakcı’nın ifadesi dikkat çekti. Köylülerle yaşadığı sorunlar nedeniyle köyü terk ettiğini, ancak daha sonra geri döndüğünü belirtti. Dışlandığını düşündüğü için köyün 1 kilometre dışında yaşadığını aktaran Çakmakcı, köylülerin kendisine ait yolun kullanılmamasını istemesi üzerine daha önce şikayette bulunduğunu ifade etti. “Köy halkının yanında duran kardeşlerim ile eşleri Elmas ve Hatun Çakmakcı’ya içten içe öfkeliydim,” diyerek duygularını aktardı.

Çakmakcı, “Bana karşı olan köy halkının yanına gitmemelerini ve benim yanımda durmalarını istiyordum. Elmas ve Hatun Çakmakcı sürekli beni istemeyen kişilerin yanına gidiyorlardı. Onları uyardım ama beni dinlemedikleri için öfkeliydim,” sözleriyle neden bu duruma geldiğini izah etti. Olay günü, “Elmas ve Hatun’u evlerinin önünde çalışırken gördüm. Bir anda sinirlendim ve kendimi kaybettim,” şeklinde konuşarak olay anını anlattı. Ayrıca, evine döndükten sonra oğlunun adına kayıtlı traktörle Karakoyunlu ilçesine kadar gittiğini söyledi.