“Yeni AGN’ler Keşfedildi!”

RUSYA’DAN YENİ KEŞİFLER

Rusya Bilimler Akademisi’nden bir gök bilim ekibi, Spektr-RG (SRG) uzay gözlemevini kullanarak evrenin en enerjik ve parlak yapılarından oluşan 11 yeni aktif galaktik çekirdek (AGN) keşfetti. Bu buluş, galaksilerin merkezlerinde yer alan süper kütleli kara deliklerin faaliyetleri ile bağlantılı olan AGN’lerin daha iyi anlaşılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

YENİ AGN’LERİN KEŞFİ X-IŞINI VERİLERİYLE MÜMKÜN OLDU

Astronomy Letters dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, baş araştırmacı Grigory Uskov ve ekibi, çok sayıda X-ışını kaynağını inceleyerek bu yeni aktif galaktik çekirdekleri tespit etti. Gök bilimciler, SRG’nin ART-XC teleskobuyla tespit edilen ve daha önce bilinmeyen X-ışını kaynaklarına odaklanarak bu keşifi gerçekleştirdi.

ARAŞTIRMADA 50’DEN FAZLA AGN TANIMLANDI

Ekibin gerçekleştirdiği kapsamlı araştırmalar sonucunda bugüne kadar 50’den fazla aktif galaktik çekirdek ile birkaç kataklizmik değişken tanımlandı. Son makalelerinde, ARTSS1-5 kataloğundan 11 AGN’nin optik olarak tanımlanıp sınıflandırıldığı ifade ediliyor; bu yeni keşfedilen AGN’ler Dünya’ya yakın konumda bulunuyor.

KEŞFEDİLEN AGN’LERİN SINIFLANDIRILMASI

Yeni keşfedilen 11 aktif galaktik çekirdeğin X-ışını parlaklıkları, modern AGN’ler için normal kabul edilen 2 ile 300 tredesilyon erg/s arasında değişiyor. Bu bilgilere dayanarak gök bilimciler, bu AGN’leri yedi adet tip 1, üç adet tip 1.9 ve bir adet tip 2 Seyfert galaksisi olarak sınıflandırdı.