Yeni AI Kulaklık 500 TL’den!

YENİ KULAKLIKLARDA FIRSAT

Eğer çeviri özelliğine sahip yapay zeka destekli yeni bir kulaklık edinmeyi planlıyorsanız, elinizde bir fırsat var. Daha önce 2000 TL’ye satılan bu kulaklık, yaz fırsatları kapsamında 500 TL’nin altına düştü. İsterseniz satış sayfasına buradan göz atabilirsiniz. Senyang AI Çeviri Kablosuz Kulaklık 2025’in yenilikçi teknolojisiyle sizleri bekliyor!

TEKNOLOJİK YENİLİKLER

Bu kulaklık, sesli ve görsel çeviri yeteneklerini bir araya getiriyor. Ergonomik tasarımı sayesinde kulakta rahatça duruyor. IPX5 suya ve terlemeye karşı dayanıklı dış yüzeyi, aktif yaşam tarzınıza mükemmel uyum sağlıyor. Sesli çeviri özelliği 40 dilden (Türkçe dahil) gerçek zamanlı destek veriyor, yabancı dildeki konuşmaları kolayca anlaşılır hâle getiriyor. Örneğin, İspanyolca bir konuşmayı saniyeler içinde Türkçeye çevirebiliyor.

YÜKSEK PERFORMANS VE KULLANIM KOLAYLIĞI

Geliştirilmiş yapay zeka çeviri motoru sayesinde metin çevirileri de hızlı ve hatasız yapılıyor. Kablosuz bağlantı teknolojisi, düşük gecikmeli Bluetooth 5.4 ile stabil bir bağlantı sağlıyor. Kulaklıklardaki aktif gürültü önleme (ANC) özelliği, hem çeviri sırasında hem de müzik dinlerken net bir ses kalitesi sunuyor. 2025 modelinin dikkat çekici yönlerinden biri, kulaklıkta yer alan dokunmatik kontrol paneli. Parmak hareketleriyle çeviri modunu aktif hale getirebilir, ses seviyesini ayarlayabilir veya çağrıları yönetebilirsiniz.

YÜKSEK PİL ÖMRÜ

Pil ömrü ise 30 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte tam bir gün boyunca aralıksız çeviri ve müzik keyfi yaşamanıza imkân tanıyor. Seyahat, iş görüşmeleri veya çok dilli ortamlarda harikalar yaratan Senyang AI Çeviri Kablosuz Kulaklık, günlük yaşamın vazgeçilmez bir aracı olacak.