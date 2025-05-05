Yeni Aile Hekimliği Dönemi Yarın Başlıyor

YENİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI YARIN DEVREYE GİRECEK

Aile hekimlikleri üzerine olan yeni uygulama, yarın yürürlüğe girecek. Bu uygulamaya göre, Sağlık Bakanlığı, aile hekimine kayıtlı olan ancak ikamet adresi farklı olan vatandaşların aile hekimliği kayıtlarını otomatik olarak ikamet ettikleri adrese taşıyacak.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Yarın itibarıyla uygulanacak yeni sistemle ilgili bilgiler veren Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, “86 milyon vatandaşımızın içinde aile hekimine kayıtlı bulunduğu il ile ikamet adresinin bulunduğu il farklı olanları sistemden liste halinde çekmiş olduk. Örneğin, Ankara’da aile hekimine kayıtlı ancak ikamet adresi İstanbul’da olan bir vatandaşımızı düşünelim; bir yıl içerisinde aile hekiminin kayıtlı olduğu Ankara’da herhangi bir şekilde sağlık kuruluşuna başvurmamış ve ikamet adresi de İstanbul’da olduğunda, aile hekimine daha kolay ulaşsın, aile hekimliğindeki hizmetleri daha etkin bir şekilde almış olsun” şeklinde açıklama yaptı. Demirkol, Mayıs ayı itibarıyla bu vatandaşların aile hekimliği kaydının İstanbul’a aktarılacağını belirtti. İstanbul’daki İl Sağlık Müdürlüğü’nün, bu kişileri en yakın aile hekimine kaydedeceğini söyledi.

GERİ DÖNÜŞ İÇİN SÜRE TANINIYOR

Demirkol, bu işlemden sonra geri dönüş için bir aylık sürenin bulunduğunu da ifade etti. “Bu işlemden sonra 1 ay içerisinde vatandaşlarımız ‘https://enabiz.gov.tr/’ web sitesi üzerinden, önceki kayıtlı olduğu aile hekimine dönüş işlemini yapabilecek” dedi. Bunun da sistem üzerindeki açıklığını bir ay olarak belirlediklerini vurguladı.

KİMLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni uygulamadaki kriterler hakkında da bilgi veren Demirkol, “Burada da 1 yıl içerisinde aile hekimine gitmemiş ve o aile hekiminin bulunduğu ilde sağlık hizmeti almamış olmayı kriter olarak aldık. O vatandaşlarımızın aile hekimliği kayıtlarını ikametlerinin bulunduğu ile taşıyoruz” dedi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün bu kişileri ikamet adreslerinin bulunduğu en yakın aile hekimine kaydedeceğini bildirdi. Ayrıca, vatandaşların eski aile hekimine dönmek istemesi durumunda bunu bir ay içinde e-Nabız üzerinden yapabileceklerini söyledi.

BILGILANDIRMA SMS YOLUYLA YAPILACAK

Demirkol, sistemin yalnızca il değişikliklerini kapsadığını ve aynı ildeki ilçelerdeki değişiklikler için geçerli olmadığını belirtti. Vatandaşlara, bu konuyla ilgili olarak SMS ile bilgilendirme yapılacağını da sözlerine ekledi.