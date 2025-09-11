Gündem

Yeni AirPods Pro 3, Sağlık Dikkat Çekiyor

yeni-airpods-pro-3-saglik-dikkat-cekiyor

YENİ FİTNES ÖZELLİKLERİ

Apple’ın en yeni ürünü AirPods Pro 3, fitness ve sağlık alanında dikkat çeken özellikleriyle öne çıkıyor. Kulaklıkların en büyük yeniliği, kulak içinden kalp atış hızını ölçebilmesi. iOS 26 ile gelen güncellemeler sayesinde kullanıcılar, yalnızca iPhone ve AirPods Pro 3 ile yeni egzersiz başlatabiliyor, kalp atış hızını, harcanan kaloriyi ve egzersiz süresini takip edebiliyor. Ayrıca, “Move” halkasını kapatarak ödül kazanma imkanına sahip oluyor.

APPLE WATCH ZORUNLULUĞU ORTADAN KALKIYOR

Bu özelliklerin kullanımı için Apple Watch’a ihtiyaç kalmıyor. AirPods Pro 3, iPhone’un Sağlık ve Fitness uygulamalarıyla tamamen entegre bir şekilde çalışıyor. Daha gelişmiş sensörlerle Powerbeats Pro 2’ye oranla daha hassas ölçüm yaparak, gürültü engelleme, stabil oturuş ve yüksek ses performansı sunuyor. Apple Watch, gelişmiş sağlık takibi (örneğin sürekli ölçüm, düşme algılama, detaylı uyku takibi) isteyenler için avantaj sağlasa da, sadece spor ve temel fitness takibi isteyenler için AirPods Pro 3, saatin yerini rahatlıkla alabilecek gibi görünüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Ambulans Devrildi, 3 Sağlık Personeli Yaralandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen ambulanstaki üç sağlık çalışanı yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gündem

Bali Adası’nda Sel: 14 Ölü

Bali Adası'nda yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 14 kişi yaşamını yitirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.