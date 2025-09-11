Yeni AirPods Pro 3, Sağlık Dikkat Çekiyor

YENİ FİTNES ÖZELLİKLERİ

Apple’ın en yeni ürünü AirPods Pro 3, fitness ve sağlık alanında dikkat çeken özellikleriyle öne çıkıyor. Kulaklıkların en büyük yeniliği, kulak içinden kalp atış hızını ölçebilmesi. iOS 26 ile gelen güncellemeler sayesinde kullanıcılar, yalnızca iPhone ve AirPods Pro 3 ile yeni egzersiz başlatabiliyor, kalp atış hızını, harcanan kaloriyi ve egzersiz süresini takip edebiliyor. Ayrıca, “Move” halkasını kapatarak ödül kazanma imkanına sahip oluyor.

APPLE WATCH ZORUNLULUĞU ORTADAN KALKIYOR

Bu özelliklerin kullanımı için Apple Watch’a ihtiyaç kalmıyor. AirPods Pro 3, iPhone’un Sağlık ve Fitness uygulamalarıyla tamamen entegre bir şekilde çalışıyor. Daha gelişmiş sensörlerle Powerbeats Pro 2’ye oranla daha hassas ölçüm yaparak, gürültü engelleme, stabil oturuş ve yüksek ses performansı sunuyor. Apple Watch, gelişmiş sağlık takibi (örneğin sürekli ölçüm, düşme algılama, detaylı uyku takibi) isteyenler için avantaj sağlasa da, sadece spor ve temel fitness takibi isteyenler için AirPods Pro 3, saatin yerini rahatlıkla alabilecek gibi görünüyor.