Yeni Akıllı Kulaklık 500 TL Altında!

YENİ KULAKLIKLARDA FIRSAT dönemİ

Eğer çeviri yapabilen yapay zeka destekli yeni kulaklık satın almayı planlıyorsanız, kaçırılmayacak bir fırsat var. Geçtiğimiz günlerde 2000 TL’ye satılan bu kulaklığın fiyatı, yaz fırsatları kapsamında 500 TL’nin altına düştü. İsterseniz satış sayfasına göz atabilirsiniz.

YENİ SENSYANG AI ÇEVİRİ KABLOSUZ KULAKLIK

Yeni Senyang AI Çeviri Kablosuz Kulaklık, 2025’in yenilikçi teknolojileri ile tanışmayı bekliyor. Bu kulaklık, sesli ve görsel çeviri yeteneklerini bir araya getirerek şık bir aksesuar sunuyor. Ergonomik tasarımı ile kulaklarda rahat dururken, IPX5 suya ve terlemeye karşı dayanıklı dış yüzeyi sayesinde aktif yaşam tarzınıza mükemmel uyum sağlıyor. Sesli çeviri özelliği, 40 dilden (Türkçe dahil) gerçek zamanlı destek sunarak yabancı dildeki konuşmaları anlaşılabilir hale getiriyor. Örneğin, bir İspanyolca konuşmayı saniyeler içerisinde Türkçeye çevirebiliyor.

ETKİLİ BAĞLANTI VE GÜRÜLTÜ ENGELLEME

Ayrıca, geliştirilmiş yapay zeka çeviri motoru ile metin çevirileri de hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleşiyor. Kablosuz bağlantı teknolojisi, düşük gecikmeli Bluetooth 5.4 ile stabil bir bağlantı sağlar. Kulaklıklardaki aktif gürültü önleme (ANC) özelliği, hem çeviri yaparken hem de müzik dinlerken net bir ses kalitesi sunuyor.

DOKUNMATİK KONTROL ve UZUN PIL ÖMRÜ

2025 modelinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, kulaklıkta bulunan yerleşik dokunmatik kontrol paneli. Parmak hareketleri ile çeviri modunu etkinleştirmek, ses seviyesini ayarlamak ya da çağrıları yönetmek mümkün. Pil ömrü ise 30 saate kadar kullanım süresi sunuyor; şarj kutusu ile birlikte bir gün boyunca aralıksız çeviri ve müzik keyfi yaşamanızı sağlıyor. Seyahat, iş görüşmeleri veya çok dilli ortamlarda harikalar yaratan Yeni Senyang AI Çeviri Kablosuz Kulaklık, günlük yaşamın vazgeçilmez yardımcılarından biri olacak.