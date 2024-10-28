“Yeni Anahtar Parti İçin İlk Adım”

PARTİ KURULUŞU AÇIKLAMASI

A Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel ve beraberindeki parti üyeleri, İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini sundu. Bakanlık önünde gerçekleştirilen basın toplantısında Erel, Atatürk’ün “Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” sözlerinden ilham alarak, “Ey büyük Türk milleti, yarın partimizi kuruyoruz. Bu parti, Türk milletinin kem talihini değiştirecek ve Türk devletinin üzerindeki kara bulutlar üzerine bir güneş gibi doğacak” şeklinde konuştu.

PARTİ ADI VE HEDEFLER

Erel, partinin adı hakkında çeşitli yorumlar yapıldığını ifade etti ve “Kısa adı A Parti, uzun adıyla Anahtar Parti. Milletimiz isme takılmasın. Biz yapacağımız icraatlarla Türk milletinin problemlerini çözerek, Allah’ın izniyle çok kısa bir sürede Türkiye’deki öncelikle muhalefet boşluğunu, akabinde zamanında veya erken yapılacak bir seçimde de var olan iktidar boşluğunu doldurarak, Türk milletiyle birlikte devletimizi güçlü, milletimizi mutlu kılacağız” dedi.

DESTEK VE BÜYÜK HAREKETLENME

Erel, birçok kesimden önemli destekler aldıklarını bildirerek, “Bunu, Türkiye’nin dört bir yanından gece yarısından itibaren akın akın Ankara Ticaret Odası’na gelen insanların gözlerindeki ışıltıdan, heyecanından görmekteyiz. Gerçekten çok büyük dip dalga var. Bu dip dalga 1983’teki Anavatan, 2001’deki AK Parti dip dalgasını da geride bırakacak şekilde gerçekten şiddetli bir şekilde geliyor. Milletimiz karamsar olmasın” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, “Türkiye’nin 20 ilinde teşkilatlar kuruldu. Diğer illerde de teşkilatlar hazır. Partimizin Türk milletine, yüce Türk devletine ve Türk siyasi hayatına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” şeklinde ekledi.