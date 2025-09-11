Yeni Anayasa İçin Görüşme Yapılacak!

YENİ ANAYASA KOMİSYONU ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Türkiye’nin yeni anayasa hazırlıkları çerçevesinde oluşturulan 11 kişilik komisyon, çalışmalarının ilk aşamasını başarıyla tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlık yaptığı komisyon, anayasanın temel değişikliklerini ve önemli kırılma noktalarını ele aldı. Komisyonun bir sonraki adımı ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşme olacak.

ÖZEL GÜNDEM MADDELERİ ÜZERİNDE DURULDU

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, komisyon üyeleri, seçim sistemleri, yargı yetkileri ve dünya anayasa tarihi gibi hassas konular üzerinde özel olarak çalıştı. İl toplantılarında bu konuların yol haritası şekillendirilecek ve eylül ile ekim aylarında yoğun bir çalışma temposuna girileceği belirtildi. Geniş katılım sağlanması hedefleniyor.

ANAYASA TASLAĞINA KATKILAR ALINACAK

Komisyon, süreç içerisinde akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve milletvekilleri ile bir araya gelerek anayasa taslağına katkı sunacak diğer kesimleri dinleyecek. Ortak bir sonuç elde etmeyi amaçlayan ekip, süreci şeffaf ve kapsayıcı bir şekilde yürütmeyi planlıyor.

KOMİSYON ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın liderliğindeki komisyonda şu isimler yer alıyor: Efkan Âlâ – AK Parti Genel Başkan Vekili, Mustafa Elitaş – AK Parti Genel Başkan Vekili, Hayati Yazıcı – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ali İhsan Yavuz – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ömer Çelik – AK Parti Sözcüsü, Abdullah Güler – AK Parti Grup Başkanı, Özlem Zengin – AK Parti Grup Başkan Vekili ve Muhammet Emin Akbaşoğlu – AK Parti Grup Başkan Vekili ile Bahadır Yenişehirlioğlu – AK Parti Grup Başkan Vekili.