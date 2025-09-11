Yeni Anayasa İçin Hassas Görüşme Yapılacak

YENİ ANAYASA KOMİSYONU ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin yeni anayasa hazırlık sürecinde oluşturulan 11 kişilik komisyon, çalışmalarının ilk aşamasını tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğindeki komisyon, anayasa sürecindeki temel değişiklikler ve önemli kesitleri gündeme getirdi. Komisyonun izleyen adımı ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilecek görüşme olacak.

HASSAS BAŞLIKLAR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, komisyon üyeleri, belirli hassas konuları ayrıca değerlendiriyor. Seçim sistemleri, yargı yetkileri ve dünya anayasa tarihi gibi meseleler istişare edildi. İl toplantıları ile yol haritası oluşturulacak ve eylül ile ekim aylarında yoğun bir çalışma temposu sürdürülmesi planlanıyor.

GÜVENİLİR VE KAPSAYICI SÜREÇ HEDEFİ

Komisyon, ilerleyen zamanlarda akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve milletvekilleri ile bir araya gelerek anayasa taslağına katkı sağlayacak kesimleri dinleme amacı taşıyor. Ekip, ortak bir sonuç çıkarmayı hedefliyor ve süreci şeffaf bir şekilde yürütmeyi planlıyor.

KOMİSYON ÜYELERİ KİMLER?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlık ettiği komisyonda şu isimler yer alıyor: Efkan Âlâ, Mustafa Elitaş, Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Ömer Çelik, Abdullah Güler, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu.