Yeni Anayasa İçin Komisyon Belirlendi

YENİ ANAYASA KOMİSYONU BELİRLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar.” açıklamasında bulundu. Parti toplantısında konuşan Erdoğan, “Bu çalışmayla da inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz.” ifadelerini kullandı.

MKYK TOPLANTISINDA KARAR ALINDI

Elde edilen bilgilere göre, komisyonun kurulmasına dair karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındı.

KOMİSYONUN ÜYELERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlık ettiği komisyonda, şu isimler yer alıyor: AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, Sözcü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu.

YAZ BOYUNCA ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Komisyonun ilk toplantısını en kısa sürede yapması ve yaz boyu çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Komisyon toplantılarına zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da başkanlık edeceği öğrenildi.

YENİ ANAYASA, TÜRKİYE YÜZYILI’NA ANAHTAR

AK Parti, yeni anayasa konusundaki kararlılığını 2023 Seçim Beyannamesinde “Türkiye Yüzyılı’na Yeni Anayasa” başlığı altında belirtmişti. Bu başlıkta yeni anayasaya ilişkin, “Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi, insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı’nın anahtarı yeni anayasadır.” sözlerine yer verilmişti. Ayrıca, yeni anayasanın 20 yılın demokratik kazanımlarını koruyacağı ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en güçlü teminatı olacağı vurgulanmıştı. Yeni anayasa, kodları, yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğü olarak sıralanmıştır.