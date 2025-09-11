Yeni Anayasa İçin Kritik Adım Atıldı!

YENİ ANAYASA KOMİSYONU ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Türkiye’nin yeni anayasa hazırlıkları çerçevesinde oluşturulan 11 kişilik komisyon, çalışmalarının ilk aşamasını bitirdi. Komisyon, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında, temel değişiklikler ve kritik noktalar üzerinde yoğunlaştı. Kimlerin yer alacağına ilişkin bilgiler, bir sonraki aşamada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirilecek toplantıda netleşecek.

HASSAS BAŞLIKLAR ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPILIYOR

Komisyon üyeleri, bazı hassas konuları ayrıca değerlendirdi. Seçim sistemleri, yargı yetkileri ve dünya anayasa tarihi gibi konular üzerinde istişarede bulunuldu. Anayasa sürecinin yol haritası, il toplantılarında belirginleşecek; eylül ve ekim aylarında ise daha yoğun bir çalışma temposu izlenecek. Geniş katılım hedefleniyor ve bu sürecin yapıcı bir yaklaşım ile şekillenmesi amaçlanıyor.

GELİŞİM SÜRECİNE KATILIMCI YAKLAŞIM

Komisyon, ilerleyen günlerde akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve milletvekilleriyle bir araya gelerek anayasa taslağına katkıda bulunabilecek kesimleri dinleyecek. Amaç, ortak bir sonuca ulaşmak ve süreci şeffaf, kapsayıcı bir biçimde yürütmek olacak.

KOMİSYON ÜYELERİ KİMLER?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığındaki komisyonda şu isimler yer alıyor: Efkan Âlâ – AK Parti Genel Başkan Vekili, Mustafa Elitaş – AK Parti Genel Başkan Vekili, Hayati Yazıcı – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ali İhsan Yavuz – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ömer Çelik – AK Parti Sözcüsü, Abdullah Güler – AK Parti Grup Başkanı, Özlem Zengin – AK Parti Grup Başkan Vekili ve Muhammet Emin Akbaşoğlu – AK Parti Grup Başkan Vekili, Bahadır Yenişehirlioğlu – AK Parti Grup Başkan Vekili.