Yeni Anayasa İçin Kritik Görüşme Yapılacak

YENİ ANAYASA KOMİSYONU İLK ETABINI TAMAMLADI

Türkiye’nin yeni anayasa hazırlanması için kurulan 11 kişilik komisyon, çalışmalarının ilk aşamasını bitirdi. Komisyon, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğinde temel değişiklikler ve kırılma noktaları üzerinde değerlendirmeler yaptı. Bir sonraki aşama ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilecek görüşme olacak.

ÖZEL HASSAS BAŞLIKLAR ÜZERİNDE ÇALIŞILDI

Edinilen bilgilere göre, komisyonun üyeleri bazı hassas başlıkları detaylı bir biçimde ele aldı. Seçim sistemleri, yargı yetkileri ve dünya anayasa tarihi gibi konular üzerinde istişareler yapıldı. İl toplantılarında yol haritası belirlenip, eylül ve ekim aylarında yoğun bir çalışma yürütülecek. Geniş katılım sağlanması hedefleniyor.

ANAYASA TASLAĞINA KATKI SUNACAK KESİMLERLE BİR ARAYA GELİNİYOR

Komisyon, süreç içinde akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve milletvekilleriyle bir araya gelerek anayasa taslağına katkı sunacak kesimleri dinlemeyi planlıyor. Ekip, ortak bir sonuç çıkarmayı amaçlayıp süreci şeffaf ve kapsayıcı bir şekilde yürütmeyi düşünüyor.

KOMİSYON ÜYELERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığındaki komisyonda şu isimler yer alıyor: Efkan Âlâ – AK Parti Genel Başkan Vekili, Mustafa Elitaş – AK Parti Genel Başkan Vekili, Hayati Yazıcı – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ali İhsan Yavuz – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ömer Çelik – AK Parti Sözcüsü, Abdullah Güler – AK Parti Grup Başkanı, Özlem Zengin – AK Parti Grup Başkan Vekili ve Muhammet Emin Akbaşoğlu – AK Parti Grup Başkan Vekili. Bahadır Yenişehirlioğlu ise AK Parti Grup Başkan Vekili olarak görev alıyor.