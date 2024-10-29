Yeni Anayasa Üzerine Özel’in Açıklamaları

CHP’NİN ANITKABİR YÜRÜYÜŞÜ

CHP, Cumhuriyet’in 101. yıl kutlamaları çerçevesinde Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyüş düzenliyor. Anıtkabir’de yaptığı konuşmada Özel, Bahçeli’nin açıklamaları ile başlayan Kürt sorunu tartışmaları ve Öcalan’ın çağrısı hakkında, “Biz bu ülkeyi, bu meydandakilerin dedeleri, nineleriyle, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkes’iyle, etnik kökeni ne olursa olsun her birisiyle, Alevi’si, Sünni’siyle, mezhebine bakmadan, ayırmadan hep birlikte kurduk. Bu ülkeyi zaten onlar hep birlikte kurtarmışlardı” dedi. Anayasa konusunda da konuşan Özel, “Eğer 22 yıldır yönetildiği gibi kişisel hesaplar, kişisel çıkarlarla birileri bir şey yapacaksa, bir adım atacak, o adımlar anayasaya uzanacaksa biz orada yokuz. Ama biz buradayız. Bu meydandayız. 1’inci Meclis’in önündeyiz” şeklinde ifadeler kullandı.

KUTUPLAŞMAYLA MÜCADELE VURGUSU

Bölünmelere, çatışmalara ve kavgaya karşı olduklarını dile getiren Özel, sözlerine şu şekilde devam etti: “Biz şehit analarının, şehit babalarının, şehitlerin emaneti evlatların ve gazilerimizin gözünün içine bakılmayacak, onların rızası olmayacak hiçbir şeyin de tarafında değiliz açık söylüyoruz. Kutuplaşma kimseye yaramaz. Yoksullara, halkın temel direği olan orta direğe, esnafa, memura hiç yaramaz.”