Yeni Antibiyotik İnsan Testlerine Girdi

YENİ ANTİBİYOTİK İNSAN TESTLERİNE GEÇİYOR

Milyonlarca hayat kurtarma potansiyeline sahip olan yeni bir antibiyotik, insan testlerinin son aşamasına geldi. İsviçreli ilaç firması Roche, pnömoni ve sepsis gibi ciddi hastane kaynaklı enfeksiyonlara yol açan yaygın bir bakteriye karşı bir antibiyotiğin son aşamaya ilerlediğini açıkladı. Harvard Üniversitesi ile işbirliği içinde geliştirilen “zosurabalpin” adlı antibiyotik, ilaca dirençli “acinetobacter baumannii” bakterisi üzerinde test edilecek. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), acinetobacter baumannii’yi “acil bir tehdit” olarak sınıflandırıyor, fakat bu bakteriye yanıt veren bir antibiyotiğin 50 yılı aşkın bir süredir üretilemediği kaydediliyor.

400 HASTA ÜZERİNDE TEST EDİLECEK

Roche, faz 3 çalışmasının, dünya genelinden yaklaşık 400 hastanın zosurabalpin veya standart tedavi alacak şekilde randomize edildiği tek bir temel çalışma olacağını bildirdi. Roche’un küresel bulaşıcı hastalıklar başkanı Michael Lobritz, “Amacımız, halk sağlığı açısından en büyük bulaşıcı hastalık sorunlarından biri olan antimikrobiyal direncin üstesinden gelmek için yeni inovasyonlara katkıda bulunmaktır” şeklinde konuştu.

GELECEKTE YENİ ANTİBİYOTİKLERİN KEŞFİNE DESTEK

Roche’un bir birimi olan Genentech’in kıdemli başkan yardımcısı ve küresel immünoloji ve ürün geliştirme başkanı Larry Tsai, ilaca dirençli bakterilerin dünyanın dört bir yanında bulunduğunu dile getirdi. Bu araştırmadaki yenilikçi biyolojinin, bakteri zarlarının yapısına dair yeni bilgiler sağlayabileceğini ve muhtemel olarak gelecekte yeni antibiyotiklerin keşfine kapı aralayabileceğini de belirtti. Deneysel ilacın 2030’a kadar onaylanması bekleniyor. Küresel ölçekli olarak, sepsis her yıl tahminen 11 milyon ölüme neden oluyor. Bu da her 2,8 saniyede bir ölüm anlamına geliyor. Ayrıca, dünya çapında toplum kökenli pnömoni, özellikle yaşlı hastalar arasında yüksek morbidite ve mortalite ile her yıl üç ile dört milyon kişinin ölümüne yol açıyor.