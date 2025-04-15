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Yeni B-SUV Modeli İçin Hazırlıklar Tamamlandı

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TOGG’DAN YERLİ OTOMOBİL ADIMI

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, geliri ortalamanın altında kalan bireylere hitap edecek B-SUV modelinin tanıtımı için geri sayımı başlattı. Bu yeni model, Renault Clio gibi araçlardan bile daha uygun fiyatla piyasaya sürülecek. TOGG, halen T10F sedan modeli için tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda ve bu model yıl içerisinde yollarda olacak.

B-SUV MODELİ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANIYOR

T10F modelinin ardından, nihayet düşük bütçeli bireyleri hedefleyen TOGG’un B-SUV modeli için çalışmalara çoktan başlanmış. Bu modelde kullanılacak motor ve batarya gibi teknik detaylar da belirginleşmeye başladı. TOGG’un bu hamlesi, Türkiye’deki otomobil pazarını değiştirirken, aynı zamanda yerli üretimi destekliyor.

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