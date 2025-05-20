yeni-bir-mikrop-bulundu

YENİ MİKROBUN KEŞFİ

Çinli bilim insanlarının son araştırmaları, mikrobun keşfine dair bulguları International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology dergisinde yayımladı. Kasım 2022 ile Haziran 2023 tarihleri arasında uzay istasyonunda görevli olan Şıncou-15 taykonot ekibi, modüllerin yüzeyinden topladığı numuneleri inceleyerek “cyto bacillaceae” ailesinden “niallia” türüne ait yeni bir mikrop keşfetti. Araştırmacılar, bu mikrobun yeryüzündeki en yakın örneklerinden farklılaştığını ve bu durumun istasyonda evrimleşen yeni bir varyant olduğunu belirledi. Keşfedilen yeni mikroba, uzay istasyonunun Çince ismi olan “niallia tiangongensis” adı verildi.

UZAY KOŞULLARINA UYUM KABİYETİ

Araştırmacılar, mikrobun ekstrem uzay koşullarına uyum sağlama yeteneği geliştirdiğini aktardı. Bu mikrobun, oksidatif stres ile ters radyasyon hasarıyla daha iyi başa çıktığı gözlemlendi. Mikrobun hayatta kalma mekanizmalarının anlaşılmasının, mikropların kontrolü için belirli ve hedefe yönelik stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olabileceğine vurgu yapıldı. Araştırmacılar, bunun uzay teknolojisi, tarım ve ilaç sanayi gibi farklı sektörlerde kullanım potansiyeli taşıdığını ifade etti.

MİKROPLARIN HAYATINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Uzayda mikroorganizmaların hayatta kalmasının, yer çekimi, radyasyon ve izolasyon gibi faktörlerin karmaşık etkileşimine bağlı olduğu belirtildi. Araştırmacılar, uzun süreli uzay görevleri sırasında ortaya çıkan mikroorganizmaların anlaşılmasının taykonotların sağlığını korumak ve uzay araçlarının işlevselliğini sürdürmek açısından kritik olduğunu vurguladı.