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Yeni Cağ Kebabı Deneyimi Sunuyorlar

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YENİ MENÜ DEĞİŞİMLERİ

Çırak olarak meslek hayatına başladıkları yıllardan beri 25 yıldır hizmet veren Faruk ve Mehmet Gezen, kendi tarifleri ile misafirlerine eşsiz bir deneyim sunmak amacıyla açtıkları restorana yeni bir yemek ekliyor. Daha önce balıktan künefe, levrek şiş, simit levrek, orkinos döneri ve ahtapot döneri gibi özel lezzetler sunan şefler, şimdi 75 kiloluk kılıç balığından hazırladıkları cağ kebabını menülerine ekliyor.

YEMEK HAZIRLIK AŞAMALARI

Yemeğin hazırlanmasında ilk adım olarak kılıç balığını temizleyen şefler, balığın solungaçlarını ve kuyruğunu kesiyor. Ardından, kılıç balığını tüm şekliyle cağ kebabı ocağına yerleştiriyorlar. Kılıç balığından gerçekleştirilen bu özel cağ kebabı, daha sonra restoranın müşterilerine sunuluyor.

FARKLI BİR ÇILGINLIK

Yeni yapılan bu tarif, restoranın menüsüne eklenen farklı bir çılgınlık olarak dikkat çekiyor. Hem lezzeti hem de sunumuyla bu yemek, misafirlerin beğenisini kazanmayı hedefliyor.

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